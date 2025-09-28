Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:29 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ്

    മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ്
    ലൈ​വ് ചാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ എ.​കെ ഫൈ​സ​ൽ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ

    എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സീ​നി​യ​ർ ന്യൂ​സ്‌ എ​ഡി​റ്റ​ർ

    നി​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക്ക് ഉ​ത്തേ​ജ​നം പ​ക​ർ​ന്ന് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്നു. റി​യാ​ദ് മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി മാ​റി​യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി സൗ​ദി വാ​ർ​ത്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ശ​മ്മാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും എ.​ഐ രം​ഗ​ത്തും രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച ബൃ​ഹ​ത്താ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യാ-​സൗ​ദി സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും ശ​മ്മാ​രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​വാ​നും ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​വാ​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​വ​ട്ടേ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു. മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്ത്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​കു​തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കേ​ൾ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​രി​സ് (ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്), നു​വൈ​സ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ (ഇം​പെ​ക്സ്), റ​ഹീം പ​ട്ട​ർ​ക്ക​ട​വ​ൻ (റാ​കോ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്), ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പാ​ട്ര​ൻ സി​ദ്ദി​ഖ് ബി​ൻ ജ​മാ​ൽ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ്വ​വാ​ബ് അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ പി.​ബി.​എം ഫ​ർ​മീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ സൗ​ദി വാ​ർ​ത്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ശ​മ്മാ​രി, മു​ഷ്ത്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, നു​വൈ​സ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ, സി​ദ്ദി​ഖ് ബി​ൻ ജ​മാ​ൽ, പി.​ബി.​എം ഫ​ർ​മീ​സ്, സ്വ​വാ​ബ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ


    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​മീ​ർ മു​സ്ത​ഫ, മു​നീ​ർ മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സു​നി​ത സു​രേ​ഷ്, ആ​രി​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​പ്പ​ക്കാ​രെ, മ​ഹ്റൂ​ഫ് പൂ​ള​മ​ണ്ണ, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ്സി​നെ കു​റി​ച്ചും ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ഫാ​മി​ലി ബി​സി​ന​സി​നെ കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി.​കെ. ന​ദീ​ർ, റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സീ​നി​യ​ർ ന്യൂ​സ്‌ എ​ഡി​റ്റ​ർ നി​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ പ്ര​മു​ഖ സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ (കോ​ർ​പ​റേ​റ് എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്), ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ (നെ​ല്ല​റ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് എം.​ഡി) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ലൈ​വ് ചാ​റ്റി​ങ്ങ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം കോ​യ​ക്ക മു​ത​ൽ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ഫ​ഹീം ഇ​സ്സു​ദ്ദീ​ൻ, സി​യാ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം പേ​ർ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദ് വോ​ക്കോ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ർ​ഫാ​സ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

