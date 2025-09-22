Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:24 AM IST

    'മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025'; ഇ​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും നാ​ളെ റി​യാ​ദി​ലും

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025; ഇ​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും നാ​ളെ റി​യാ​ദി​ലും
    റി​യാ​ദ്/​ദ​മ്മാം: അ​നു​നി​മി​ഷം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന 'മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ്' ഇ​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ലി​ലും നാ​ളെ റി​യാ​ദി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ വോ​ക്കോ​യി​ലും ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ബി​സി​ന​സ് ഇ​വ​ന്റാ​ണ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025.

    ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ശ​മ്മാ​രി, ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഹീം പ​ട്ട​ർ​ക​ട​വ​ൻ, വി.​കെ. ന​ദീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​രി​സ്, മു​ഷ്ത്താ​ഖ് അ​ഹ​മ​ദ്,നി​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ, അ​ർ​ഫാ​സ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ

    ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ള്ള സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും.കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ബി​സി​ന​സി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​രു​ന്ന 35 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള സൗ​ദി യു​വ​ത​യു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​വാ​നും ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി വ​ഴി​കാ​ണി​ക്കും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് പോ​ലെ​യു​ള്ള അ​തി​നൂ​ത​ന സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ച്ച​കോ​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കു​ന്നു.

    റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം, ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ഷി​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ​സ്ത​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ നു​വൈ​സ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ, എ.​കെ ഫൈ​സ​ൽ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ളും മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ ഇ​റോം ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സി​ദ്ദി​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​ത്തി​ക് ഫി​ൻ സി.​എ.​ഒ വി.​കെ. ന​ദീ​ർ, റ​ഹീം പ​ട്ട​ർ​ക​ട​വ​ൻ (റാ​കോ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കും.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ന്യൂ​സ്‌ എ​ഡി​റ്റ​ർ നി​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റും അ​ർ​ഫാ​സ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യി​രി​ക്കും. ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ശ​മ്മാ​രി (സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ), മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്ത്താ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, ലു​ലു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​രി​സ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം മീ​ഡി​യ​വ​ൺ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

