    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:59 AM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025; വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ളു​മാ​യി സം​രം​ഭ​ക​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025; വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ളു​മാ​യി സം​രം​ഭ​ക​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു
    റി​യാ​ദ്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് (​തി​ങ്ക​ൾ) ദ​മ്മാ​മ്മി​ലും 23ന് (​ചൊ​വ്വ) റി​യാ​ദി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്ത് വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ൾ ര​ചി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ​രും സം​രം​ഭ​ക​രെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്രാ​ഗ​ത്ഭ്യം തെ​ളി​യി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റി​വ്, പ്ര​ചോ​ദ​നം, ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച് എ​ന്നി​വ സ​മ്മി​റ്റി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. ഹോ​ട്ട​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് അ​ൽ​ഖോ​ബ​റി​ലും ഹോ​ട്ട​ൽ വോ​ക്കോ റി​യാ​ദി​ലു​മാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ വെ​ന്യൂ. ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ഇ​രു​വേ​ദി​യി​ലെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025-ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​ർ; റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം, ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, നു​വൈ​സ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ, എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ, ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഫ്

    വൈ​കാ​രി​ക ബു​ദ്ധി​യി​ലും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ൽ​പ​ന വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​മോ​ഷ​ണ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കോ​ച്ച് റി​യാ​സ് ഹ​ക്കിം ന​യി​ക്കു​ന്ന കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ഷ​ൻ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​മാ​ണ്. ബ്രി​ഡ്ജ്‌​വേ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​ൾ വ​ഹാ​ബ് സൗ​ദി​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഫാ​മി​ലി ബി​സി​ന​സി​ലെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ക്കും.

    ഇം​പ​ക്സ് ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും കെ.​സി.​എം അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ നു​വൈ​സ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്ന സം​രം​ഭ​ക​നാ​യി​രി​ക്കും മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്രം. നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്തും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ്യാ​പ​ര രം​ഗ​ത്തും വ​ലി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നൈ​പു​ണ്യം അ​നു​വാ​ച​ക​ർ​ക്ക് മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യി​രി​ക്കും.

    മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നും നി​ല​വി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, നെ​ല്ല​റ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും. ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് പി​ന്നി​ട്ട വ​ഴി​ക​ളെക്കുറി​ച്ചും വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​ക​ളെ പ​റ്റി​യും അ​വ​ർ വി​ല​പ്പെ​ട്ട പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    എ​ഡാ​പ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ്സി​ന്റെ അ​ന​ന്ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ങ്ങനെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന കാ​ര്യം സം​വ​ദി​ക്കും. എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ർ​ട്ടൈ​സ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഫ് മ​റ്റൊ​രു സെ​ഷ​ൻ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും.​

    നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​യോ, നേ​തൃ​ത്വ മി​ക​വ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഒ​രു എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഭാ​വി​ക്ക് അ​നു​ഗു​ണ​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​ക​നോ ആ​ക​ട്ടെ, ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ള്ള​തും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഭാ​വി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് 2025 വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

