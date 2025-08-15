Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:11 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ‘മീ​ഡി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്’​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കും - വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി

    Minister
    വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദോ​സ​രി

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘മീ​ഡി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം’ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദോ​സ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​​അ​ൽ-​ദോ​സ​രി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​യ​ച്ച്​ മി​ക​ച്ച മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ത​ല​മു​റ​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല ഏ​ക​ദേ​ശം 252 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 6,400 ൽ ​കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​താ​യും അ​ൽ​ദോ​സ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി. ഇ​ത് 13 ശ​ത​മാ​നം വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി പ​രി​പാ​ടി 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ 616 ല​ധി​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളെ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​ഷ​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നി​ന്ന് 2025 ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​നം വ​രെ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 7200 ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 12500 ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. സൗ​ദി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 180-ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച്​ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ പ​ത്തു ല​ക്ഷം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യി ജി​ദ്ദ മാ​റി​യ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsMinistry of EducationscholarshipSaudi Arabia NewsInformation Minister
    News Summary - 'Media Scholarship' scheme to be launched in collaboration with the Ministry of Education - Information Minister
