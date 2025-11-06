Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:34 AM IST

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്​ സെ​മി ഇ​ന്ന്​

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്​ സെ​മി ഇ​ന്ന്​
    മീ​ഡി​യ വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ ജാ​ക്ക​റ്റ​ണി​ഞ്ഞ വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ മീ​ഡി​യ വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.റി​യാ​ദി​ലെ ദീ​റാ​ബ് ദു​ർ​റ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 9.45 ന് ​ക​ളി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലാ​േ​ൻ​റ​ൺ എ​ഫ്.​സി ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. പ്ര​വാ​സി സോ​ക്ക​ർ സ്പോ​ട്ടി​ങ്ങി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ലാ​േ​ൻ​റ​ണും ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് വാ​ഴ​ക്കാ​ടി​നെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ലം പ​രി​ശാ​ക്കി​യാ​ണ് ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റും സെ​മി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    സു​ലൈ എ​ഫ്.​സി​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന്​ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സോ​ക്ക​റും ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന റോ​യ​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ലൈ​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ.

    തു​ല്യ ശ​ക്തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ല​പ​രീ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി​ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി പു​തി​യ അ​ട​വു​ക​ളും ക​രു​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഓ​രോ ടീ​മു​ക​ളും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ക.

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മ​ധ്യ​നി​ര​യും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​വാ​നും മു​ന്നേ​റ്റം ക​ന​പ്പി​ക്കു​വാ​നും ഓ​രോ ടീ​മു​ക​ളും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യും. അ​വ​സാ​ന ചി​രി ആ​രു​ടേ​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വി​ധി പ​റ​യും.

