Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 6:57 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വ്യ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വ്യ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ദീ​റാ​ബ് ദു​ർ​റ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 മ​ണി​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ ആ​റ്, ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളും ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും 100ഓ​ളം ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് സീ​സ​ൺ ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ നോ​ക്ഔ​ട്ട് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    റി​യാ​ദി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ക​ളി പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​വാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഏ​റെ വാ​ശി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ഫ്.​സി, ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റി​യാ​ദ്, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ഫ്‌.​സി റി​യാ​ദ്, സു​ലൈ എ​ഫ്.​സി, റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, റോ​യ​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ലൈ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും സൗ​ദി​യി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള അ​തി​ഥി ക​ളി​ക്കാ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി പോ​ർ​മു​ഖം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം ​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ. ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലും നെ​റ്റ് പ്രാ​ക്ടി​സും റ​ഗു​ല​ർ എ​ക്സ​ർ​സൈ​സു​മാ​യി ക​ളി​ക്കാ​രും പ്ര​ക​ട​നം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ളി​പ്രേ​മി​ക​ളാ​ക​ട്ടെ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ലെ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ൽ​പ്പ​ന്തി​നോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentmedia onekicks offMediaOne Super Cup
    News Summary - Media One Super Cup football tournament kicks off in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X