    Saudi Arabia
    date_range 22 Aug 2025 7:42 AM IST
    date_range 22 Aug 2025 7:43 AM IST

    ജി​ദ്ദ: മെ​ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ ഷ​റ​ഫി​യ്യ ടീം ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഷ​റ​ഫി​യ്യ ത​ലാ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ക​ല്ല് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. മെ​ക് സെ​വ​ൻ ഫൗ​ണ്ട​ർ ഡോ. ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​റ​ക്ക​ൽ ബാ​വ​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക സ്റ്റി​ക്ക​ർ നെ​ഞ്ചി​ൽ പ​തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ മെം​ബ​ർ​മാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. മെ​ക് സെ​വ​ൻ ഷ​റ​ഫി​യ്യ ചീ​ഫ് ​ട്രെയിന​ർ ജം​ഷി​ബാ​വ കാ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ക് സെ​വ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​മോ​ട്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പാ​മ​ങ്ങാ​ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ത​ലാ​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ളും ട്രൈ​ന​റു​മാ​യ സ്വാ​ലി​ഹ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​മു​ഖ വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ട്രൈ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ക​ബീ​ർ നീ​റാ​ട്, അ​സ്ക​റ​ലി മു​ണ്ട​പ്പ​ലം, ഹു​സൈ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ടി.​കെ. അ​ബ​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് അ​ൻ​സാ​രി, അ​ഷ്റ​ഫ് വ​രി​ക്കോ​ട​ൻ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, ജ​രീ​ർ വേ​ങ്ങ​ര, മ​ജീ​ദ് കോ​ട്ടീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫി​യ്യ ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ജീ​ബ് മു​തു​വ​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി​പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​യാ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം വ​ടം വ​ലി, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൾ, ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, ഗെ​യിം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​സ്‌​ലം മ​റ്റ​ത്തൂ​ർ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത കേ​ക്ക് ക​ട്ടിങ്ങും പാ​യ​സ വി​ത​ര​ണ​വും ബ്രേ​ക്ക് ഫാ​സ്റ്റും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​ബാ​ഹ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ശി​ഹാ​ബ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ട​വ​ണ്ണ, റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ മു​ണ്ട​പ്പ​ലം, ഫൈ​സ​ൽ കു​മ്മാ​ളി, കോ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സ​യ്യി​ദ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ടി.​കെ.​സി. അ​ബ​ദു​ല്ല, നാ​സ​ർ പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

