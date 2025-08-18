Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:57 AM IST

    മെ​ക്ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ സ്വ​ാത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാഘോ​ഷം

    മെ​ക്ക് സെ​വ​ൻ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ജി​ദ്ദ: ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ആ​ദ്യ മെ​ക്ക് സെ​വ​ൻ ബ്രാ​ഞ്ചാ​യ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫൗ​ണ്ട​ർ ഡോ. ​സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, ബ്രാ​ന്റ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​റ​ക്ക​ൽ ബാ​വ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക സ്റ്റി​ക്ക​ർ നെ​ഞ്ചി​ൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വ് വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​യാ​മ ശേ​ഷം വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, ബോ​ൾ പാ​സി​ങ്, ബോ​ട്ടി​ൽ വാ​ട്ട​ർ ഫി​ല്ലി​ങ് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.മെ​ക് സെ​വ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി​യ​റ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ ചീ​ഫ് ട്രൈ​ന​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​റ്റൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​എം.​എ ല​ത്തീ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ർ​ശ​ദ് കി​നാ​ശ്ശേ​രി, വി​ലാ​സ് കു​റു​പ്പ് പ​ന്ത​ളം, ഇ​ബ്റാ​ഹിം ശം​നാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ഹ​മീ​ദ് മ​ണ​ലാ​യ, കാ​മ​രാ​ജ് ചെ​ന്നൈ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഹ​സ്സ​ൻ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, ഇ​ബ്റാ​ഹീം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ന​ജീ​ബ് പ​ടി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷി​ഹാ​ബ് കി​ഴ​ക്കും​പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, സ​മീ​ർ എ​യ​ർ വി​ങ്സ്, സി.​ടി ഗ​ഫൂ​ർ വേ​ങ്ങ​ര, ജാ​വി​ദ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ, സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ, നൗ​ഷാ​ദ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ല​ക്മി​ൽ ദു​റാ, ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷ​രീ​ഫ് തി​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

