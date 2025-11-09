Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 9 Nov 2025 11:50 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 11:50 AM IST

    മ​ക്ക മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സ​സ് ഫോ​റം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി

    മ​ക്ക മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സ​സ് ഫോ​റം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി
    മ​ക്ക മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സ​സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ

    ഡി​യോ ബ​ൻ​സ് റോ​യ് ബ​ച്ച​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​ക്ക: 'സ്പ​ർ​ശം 2K25' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സ​സ് ഫോ​റം (എം.​എ​ൻ.​എ​ഫ്) മ​ക്ക​യി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. 15 ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്സു​മാ​രും കു​ടും​ബ​വു​മ​ട​ക്കം 1,000ത്തില​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ ഡി​യോ ബ​ൻ​സ് റോ​യ് ബ​ച്ച​ൻ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ മ​ല​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലേ​ബ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ പ്ര​സൂ​ൺ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​യി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, സ​ലീം ക​ണ്ണ​നാം​കു​ഴി, ഷാ​നി​യാ​സ് കു​ന്നി​ക്കോ​ട്, ഹാ​രി​സ് നെ​ച്ചി​യി​ൽ, നൈ​സ​ൽ ഖാ​നി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ആ​ല​പ്പി, ഷാ​ഹി​ദ് പ​രേ​ട​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.എം.​എ​ൻ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ​സാ​ലി​ഹ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​ർ നി​സ നി​സാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:meccaMalayali Nursesfamily gathering
