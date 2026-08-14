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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:32 AM IST

    ‘മ​ക്ക സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ’ സ്വന്തം പ്രതിരോധത്തിനാണ്​, അല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിനും എതിരെയല്ല

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    വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ‘മ​ക്ക സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ’ സ്വന്തം പ്രതിരോധത്തിനാണ്​, അല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിനും എതിരെയല്ല
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    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, തു​ർ​ക്കി​യ, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ ഏ​ഴി​ന് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ‘മ​ക്ക സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    ഈ ​ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക രാ​ജ്യ​ത്തെ​യോ എ​തി​രാ​ളി​യെ​യോ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​തി​രോ​ധ, സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ-​സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കാ​ൻ ഈ ​ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​നം

    പ്ര​തി​രോ​ധ-​വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സ്​​റ്റാ​ഫ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, സാ​യു​ധ സേ​നാ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സൈ​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും.

    ക​മാ​ൻ​ഡ് സെൻറ​ർ അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ത​ൽ ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ സേ​ന​ക​ളും വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും റി​മോ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ സം​യു​ക്ത യു​ദ്ധാ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കും. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും, സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ വ്യ​വ​സാ​യം

    പ്ര​തി​രോ​ധ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ക​രാ​റി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന തൂ​ണു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. സൈ​നി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, സം​യു​ക്ത വി​ക​സ​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് പി​ന്തു​ണ​യും ക​രാ​റി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. റി​മോ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് യു​ദ്ധ​മു​റ​ക​ൾ, നി​ർ​മ്മി​ത ബു​ദ്ധി പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യ്ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്രാ​ധാ​ന്യം

    മ​ക്ക സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ നാ​റ്റോ​യ്ക്ക് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നോ അ​തി​നോ​ട് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നോ അ​ല്ലെ​ന്നും, മ​റി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പൂ​ര​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്രാ​ഥ​മി​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണ​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രാ​റി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. സ​മാ​ധാ​ന​കാ​ല​ത്ത് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും, സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും, ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൈ​നി​ക പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:meccaSaudi ArabiaDefense MinistryJoint Defense Council
    News Summary - Mecca Joint Defense Treaty
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