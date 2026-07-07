Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 July 2026 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 7:05 AM IST

    ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി മക്ക ഇന്ത്യൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി മക്ക ഇന്ത്യൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    മക്ക: ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസണിൽ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി മക്ക ഇന്ത്യൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (ഐവ) മാതൃകാപരമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിെൻറയും ഹജ്ജ് മിഷെൻറയും പൂർണ പിന്തുണയോടെ നടത്തിയ ഈ സന്നദ്ധ സേവനം പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹാജിമാർക്കാണ് ആശ്വാസമായത്.

    പ്രായമായവർക്കും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കുമായി മക്കയിലും അസീസിയയിലുമായി 50 ഓളം വളൻറിയർമാർ 24 മണിക്കൂറും കർമനിരതരായിരുന്നു. തീർത്ഥാടകർക്ക് സൗജന്യമായി കുട, ചെരിപ്പ്, പഴങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പ്രതിദിനം ശരാശരി 900 പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്തു. മിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹറം പരിസരത്തും തീർഥാടകർക്ക് വഴി കാണിച്ചും യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയും വളൻറിയർമാർ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു.

    ഹജ്ജ് സർവിസുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പിന്തുണ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ, ഹജ്ജ് കോൺസൽ, മറ്റ് കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് ഐവ ഭാരവാഹികൾ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഹാരിസ് കണ്ണിപൊയിൽ, അബൂബക്കർ, ഷഹീൻ, ഫവാസ്, അസ്കർ മംഗലാപുരം, ബൈജു ഹനീഫ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഐവയുടെ വളൻറിയർ സംഘം ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hajj pilgrimsindian welfare association
    News Summary - Mecca Indian Welfare Association extends support to Hajj pilgrims
    Similar News
    Next Story
    X