Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മ​ക്ക സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ; സൗ​ദി​യി​ൽ സൈ​നി​കവി​ന്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​പ്ര​തി​രോ​ധ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര യോ​ഗം റി​യാ​ദി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു
    മ​ക്ക സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ; സൗ​ദി​യി​ൽ സൈ​നി​കവി​ന്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം
    cancel
    camera_alt

    മ​ക്ക പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ റി​യാ​ദി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ നേ​രി​ടു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ റി​യാ​ദി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ധാ​ര​ണ​യാ​യ ‘മ​ക്ക പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഖ്യ’​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ന രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ വി​ര​മി​ച്ച ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ നു​മാ​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദി​നെ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലാ​യി യോ​ഗം നി​യ​മി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ പ​ര​സ്പ​രം ധാ​ര​ണ​യാ​യ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സൈ​നി​ക ശേ​ഷി​ക​ളെ​യും സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    മ​ക്ക​യെ​യും മ​ദീ​ന​യെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി​യി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു നേ​രെ​യു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യ ഏ​ത് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​യെ​യും ത​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​രോ​ധ-​ത​ന്ത്ര പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഓ​ഗ​സ്റ്റ് 7 നാ​ണ് സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശ​ഹ്ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫ്, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    സൗ​ദി​യെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള വി​ശു​ദ്ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഹീ​ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും അ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ല​പാ​ടും അ​ടി​യ​ന്തി​ര യോ​ഗ ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ 'എ​ക്സ്' പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ശേ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​യു​ക്ത ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സൈ​നി​ക കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​മി​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും, കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തോ​ടും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ ത്തോ​ടു​മു​ള്ള സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യും സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ക​രാ​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​വും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി സാ​യു​ധ സേ​ന പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ജാ​ഗ്ര​ത, ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പ്, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ മി​ക​വ്, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ​യെ പാ​കി​സ്താ​നും തു​ർ​ക്കി​യ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഓ​രോ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey Activate Mecca Joint Defense Agreement
    Next Story
    X