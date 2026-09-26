Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മെക് സെവൻ റിയാദ് ആരോഗ്യ ക്ലബ് സൗദി ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മെക് സെവൻ റിയാദ് ആരോഗ്യ ക്ലബ് സൗദി ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മെ​ക്​ സെ​വ​ൻ റി​യാ​ദ് ആ​രോ​ഗ്യ ക്ല​ബ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റിയാദ്: സൗദി ദേശീയ ദിനം മെക് സെവൻ ആരോഗ്യ ക്ലബ് റിയാദ് ഘടകം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. ദിനേന സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ള മെക് സെവൻ വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലസിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല പാർക്കിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ അരങ്ങേറിയത്.

    റാലിയും മധുര പലഹാര വിതരണങ്ങളും വിവിധ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറി. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 250 ലധികം വരുന്ന മെക് സെവൻ അംഗങ്ങളുടെ വർണാഭമായ റാലിയും മലസിലെ അബ്ദുല്ല പാർക്കിനെ ചുറ്റിയുള്ള ബാൻഡ് മേളങ്ങളുടെയും കൊടി തോരണങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയുള്ള പ്രകടനവും കാഴ്‌ചക്കാർക്ക് കൗതുകമായി.

    മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഷുക്കൂർ പൂക്കയിൽ, കോഓഡിനേറ്ററും പരിശീലകനുമായ അഖിനാസ് കരുനാഗപ്പള്ളി, ചീഫ് കോഒഡിനേറ്റർ സ്റ്റാൻലി ജോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കോയ മൂവാറ്റുപുഴ, മഷ്‌ഫർ കണ്ണൂർ, അഫ്സർ വള്ളിക്കുന്ന്, അബ്ദുൽ സലാം പുത്തൻ പുരയിൽ, അഷ്‌റഫ് ചാവക്കാട്, ആഷിക് എടവണ്ണ, അബ്ദുൽ ജലീൽ എടവണ്ണ, നാസർ ലെയ്സ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.

    ഇസ്മാഈൽ കണ്ണൂർ, ഷഫീക് തലശേരി, അജയൻ കോഴിക്കോട്, ഷറഫു മാതാപുഴ, സയീദ് കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം പേർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് അൽ അസീൽ നൂറാന മെഡിക്കൽ സെൻററിൽ നടന്ന മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ വിവിധ ജീവിത ശൈലി രോഗനിർണയ പരിശോധനകളും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ധാരാളം പേർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Mec Seven Riyadh Health Club celebrated Saudi National Day
    Next Story
    X