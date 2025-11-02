Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 7:53 AM IST

    മെ​ക് സെ​വ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം

    മെ​ക് സെ​വ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം
    മെ​ക് സെ​വ​ൻ റി​യാ​ദ് ബ​ത്ത മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഭാ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: മെ​ക് സെ​വ​ൻ റി​യാ​ദ് ബ​ത്ത മേ​ഖ​ല ആ​രോ​ഗ്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. 200ഓ​ളം പേ​രു​ടെ നി​ത്യ വ്യാ​യാ​മ പ​രി​പാ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം. മെ​ക് സെ​വ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ശു​ക്കൂ​ർ പൂ​ക്ക​യി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദി​ലെ ഷോ​ല മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ക​ല്ലാ​യി ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും സ​മ്പാ​ദ്യ ശീ​ലം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ഫൈ​സ​ൽ കു​നി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജീ​വി​ത ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നി​ൽ ഡോ. ​നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. മെ​ക് സെ​വ​ൻ ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ലി ജോ​സ് ലാ​ഫി​ങ് തെ​റ​പ്പി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മെ​ക് സെ​വ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​നും ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​റ​ക്ക​ൽ ബാ​വ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ജീ​ദ് കു​ന്ന​ത്ത് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. 38 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​റ​ഫ നാ​സ​റി​നെ​യും മ​റ്റ് 11 പേ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ഖി​നാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മു​ഖ്യ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​ട്രോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഷ്ഫ​ർ ടാം​പ്റ്റ​ൻ, അ​ഫ്സ​റ​ലി വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, അ​ജ​യ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ് ക​ക്കാ​ട്, കോ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ആ​ഷി​ക് എ​ട​വ​ണ്ണ, ബ​ഷീ​ർ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, റ​സാ​ക്ക് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ജാ​ഫ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, സി​ദ്ദി​ക്ക് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, അ​ഷ്ഫാ​ക്, ഷാ​ഹു​ൽ, റ​വാ​ബി ഖാ​ദ​ർ, ഷ​നോ​ജ്, മൊ​യ്‌​ദു ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് അ​തീ​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, മു​നീ​ർ, അ​മീ​ൻ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ലു​ക്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പാ​ട്ടു​മാ​ല ട്രൂ​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്.

