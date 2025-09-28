Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:34 AM IST

    മൈ​ലാ​ടി റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം

    മൈ​ലാ​ടി റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം
    കെ ​എം സി ​സി ജി​ദ്ദ- ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി മൈ​ലാ​ടി റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും, ക്യൂ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യ മൈ​ലാ​ടി റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​നു​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ-​ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ചെ​മ്മ​ല പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജാ​ബി​ർ ച​ങ്ക​ര​ത്ത്, ഹ​ഖ് കൊ​ല്ലേ​രി, ബ​ഷീ​ർ പു​തു​കൊ​ള്ളി, ഹാ​ഫി​ദ് കൊ​ല്ലേ​രി, ശി​ബി​ലി, ടി.​കെ ഗ​ഫൂ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി ഉ​മ്മ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മൈ​ലാ​ടി റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:JeddahK.M.C.C.gulf news malayalamSaudi Arabian News
    News Summary - Mayladi Rahmatullah receives K.M.C.C. Jeddah Toll Plaza Panchayat Committee's acceptance
