    date_range 28 Aug 2025 7:30 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 7:30 AM IST

    മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​തവി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ അനുമോദിച്ചു

    പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ ദ​മ്മാ​മി​ൽ മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദ​മ്മാം: ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മാ​പ്‌​സ് ബാ​ല​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ഫി​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രെ മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം (മാ​പ്‌​സ്) ദ​മ്മാം അനുമോദിച്ചു.

    മാ​പ്‌​സ് ദ​മ്മാ​മി​നു ന​ല്കി​യ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​കീം ചെ​റു​പ്പ​യെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.മാ​വൂ​രി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​പ്‌​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ​ക് ദേ​വ​ദാ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​പു​ൺ ക​ണ്ണി​പ​റ​മ്പ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് എ.​ടു.​ഇ​സ​ഡ്, മാ​പ്‌​സ് മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ ഹം​സ ഏ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    TAGS:StudentsGulf NewscongratulateSaudi Arabia News
    News Summary - Mavor Ariya Pravasi Sangh congratulates those who achieved high success in the exams
