Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Jan 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 10:29 AM IST

    മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും

    മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും
    മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    ജു​ബൈ​ൽ: മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം (മാ​പ്‌​സ് ദ​മ്മാം) 2024-25 വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും ക​ണ​ക്ക് അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    സൈ​ഹാ​ത്ത് ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ദീ​പ​ക് ദേ​വ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​പ്‌​സ് ദ​മ്മാ​മി​െൻറ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സ​ലിം ജു​ബാ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രും നൗ​ഷാ​ദ്, മ​ഹ​മൂ​ദ് പൂ​ള​ക്കോ​ട​ൻ, സ​ഹ​ൽ സ​ലീം, പി.​എം. നൗ​ഷാ​ദ്, ന​വാ​സ്, കെ.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷ​മീ​ർ നൊ​ച്ചാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ദ​മ്മാ​മി​െൻറ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വ​നി​താ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റു.

    2024-25 ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മാ​വൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എ. സ​മ​ദ് മാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ഫ​ർ മാ​നു ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

