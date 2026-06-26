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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 3:20 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 3:20 PM IST

    ലുലുവില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഗാഡ്ജറ്റുകള്‍ക്ക് വന്‍ വിലക്കിഴിവ്; ‘ലെറ്റ്സ് കണക്ട്’ ഡിജിറ്റല്‍ ഫെസ്​റ്റിന് തുടക്കമായി

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    ലുലുവില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഗാഡ്ജറ്റുകള്‍ക്ക് വന്‍ വിലക്കിഴിവ്; ‘ലെറ്റ്സ് കണക്ട്’ ഡിജിറ്റല്‍ ഫെസ്​റ്റിന് തുടക്കമായി
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    റിയാദ്: ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റല്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവര്‍ണാവസരമൊരുക്കി ലുലു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ‘ലെറ്റ്സ് കണക്ട്’ ഡിജിറ്റല്‍ ഫെസ്​റ്റിന് തുടക്കമായി. ജൂണ്‍ 25 മുതല്‍ ജൂലൈ അഞ്ച്​ വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഈ മെഗാ ഫെസ്​റ്റിലൂടെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ആക്സസറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അംഗീകൃത ഗാഡ്ജറ്റുകളും വന്‍ വിലക്കിഴിവോടെയും ആകര്‍ഷകമായ സര്‍പ്രൈസ് ഓഫറുകളോടെയും സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾക്ക് പുറമെ ലുലു ഷോപ്പിങ് ആപ്പ് വഴിയും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

    വേനല്‍ക്കാല അവധിക്കാലം മുന്നില്‍ക്കണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സമ്മാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും സ്വന്തം ഡിജിറ്റല്‍ ഗാഡ്ജറ്റുകള്‍ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള മികച്ചൊരു ‘ബാക്ക് ടു ഹോം’ ഷോപ്പിങ്​ അവസരമാണ് ലുലു ഇതിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങളിലും ഡിജിറ്റല്‍ കണക്റ്റിവിറ്റി അനിവാര്യമായ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍, ഗുണമേന്മയുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ നിരക്കില്‍ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലുലു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുത്തന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തെ പുതിയ ട്രെന്‍ഡുകളും തൊട്ടറിയാനുള്ള ഒരു ടെക് മെഗാ ഹബ്ബ് കൂടിയായി ഫെസ്​റ്റ്​ വേദികൾ മാറും.

    ഡിജിറ്റല്‍ ഫെസ്​റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ലുലുവും പ്രമുഖ റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് ആപ്പായ ജീനിയും കൈകോർത്ത് വന്‍ സമ്മാനപദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യശാലികളായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 ഐഫോൺ 17, അഞ്ച്​ ഗ്രാമി​െൻറ 10 സ്വർണ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ, 30 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള 3,000 സൗജന്യ ജീനി റൈഡുകൾ എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഈ കാമ്പയിനിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്കായി ലോകകപ്പ് ആവേശം പങ്കിടുന്ന എഫ്​.സി ടൂർണമെൻറും, പ്രെഡിക്റ്റ് ആൻഡ് വിൻ, ഗസ് ആൻഡ് വിൻ മത്സരങ്ങളും ഇതി​െൻറ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും.

    ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഷോപ്പിങ്​ കൂടുതൽ ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാൻ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ച് പലിശരഹിത ഇൻസ്​റ്റാൾമെൻറ്​ പ്ലാനുകളും ലുലു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിയാദ് ബാങ്ക്, അറബ് നാഷനൽ ബാങ്ക്, എസ്.എൻ.ബി, സാബി, എമിറേറ്റ്സ് എൻബിഡി, അൽ രാജ്ഹി ബാങ്ക് എന്നിവ വഴി പലിശരഹിത തവണ വ്യവസ്ഥകളോടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാം.

    ഈ പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം വിവിധ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രൊമോഷനുകളും കാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനുപുറമെ, പ്രമുഖ പേയ്‌മെൻറ്​ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ടാബി, തമാര എന്നിവയിലൂടെ ‘ഷോപ് നൗ, പേ ലേറ്റർ’ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:luluDiscounts and offers'Let's Connect'Digital Fest
    News Summary - Massive discounts on digital gadgets at LuLu; 'Let's Connect' Digital Fest begins
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