    മാ​സ്സ് ത​ബൂ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി. ​എ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ത​ബൂ​ക്ക്: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും പു​ന്ന​പ്ര വ​യ​ലാ​ർ സ​മ​ര​നാ​യ​ക​നും സി.​പി​എ​മ്മി​ന്റെ സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി മാ​സ്സ് ത​ബു​ക്കി​ന്റെ ആ ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'അ​മ​ര സ്മ​ര​ണ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​പ്ല​വ സൂ​ര്യ​ൻ വി.​എ​സ്സി​ന്റെ മ​രി​ക്കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​സ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ തെ​ക്ക​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യം​ഗം ഉ​ബൈ​സ് മു​സ്ത​ഫ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ലോ​ക കേ​ര​ളാ സ​ഭാം​ഗം ഫൈ​സ​ൽ നി​ല​മേ​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ലാ​ലു ശൂ​ര​നാ​ട്, കെ.​എം.​സി.​സി. ത​ബൂ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ, റ​ഹീം ഭ​ര​ത​ന്നൂ​ർ, കെ.​പി സ​ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ന​വോ​ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​യെ വ​ർ​ഗ​സ​മ​ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​യി സ​ന്ധി ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​ത്വ മാ​യി​രു​ന്നു വി.​എ​സ്. എ​ന്ന് യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ്ര​വീ​ൺ പു​തി​യാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​മീ​ർ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

