Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 22 Aug 2025 7:37 AM IST
    22 Aug 2025 7:37 AM IST

    മാ​സ് ത​ബൂ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മാ​സ് ത​ബൂ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മാ​സ് ത​ബൂ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ത​ബൂ​ക്ക്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ (മാ​സ് ത​ബൂ​ക്ക്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം ഫൈ​സ​ൽ നി​ല​മേ​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ബാ​ല​വേ​ദി കു​ട്ടി​ക​ളും മാ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും റാ​ലി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​സ്ത​ഫ തെ​ക്ക​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം ഫൈ​സ​ൽ നി​ല​മേ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ജ്ഞ നാ​ദി​യ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ബൈ​സ് മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യം സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന തെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യും ഭീ​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഹീം ഭ​ര​ത​ന്നൂ​ർ, സാ​ജി​ത ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ആ​ശം​സാ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്ര​വീ​ൺ പു​തി​യാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​നു​മോ​ൻ ബേ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ​സ് സ്ക​റി​യ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ഷ​മീ​ർ, വി​ശ്വ​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​കു​റു​പ്പ്, ബി​നു ആ​സ്‌​ട്രോ​ൺ, അ​രു​ൺ, സ​നു​ഗോ​പി, മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജാ​ബി​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, സെ​ൻ​സ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന കേ​ക്കും പാ​യ​സ​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

