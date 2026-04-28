Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 April 2026 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 7:02 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും മാ​സ്​ ത​ബൂ​ക്കി​െൻറ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ത​ബൂ​ക്ക് മാ​സ്സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ത​ബൂ​ക്ക്: ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ത​ബൂ​ക്ക് മാ​സി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മാ​സ്സ് ഫൈ​സ​ലി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജാ​ബി​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, സാ​ഗ​ര യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നാ​ർ​ത്ഥം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബാ​ല​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ൻ​സ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ നി​ല​മേ​ൽ, മാ​ത്യു തോ​മ​സ് നെ​ല്ലു​വേ​ലി​ൽ, ഉ​ബൈ​സ് മു​സ്ത​ഫ, പ്ര​വീ​ൺ പു​തി​യാ​ണ്ടി, മു​സ്ത​ഫ തെ​ക്ക​ൻ, സാ​ജി​ത ടീ​ച്ച​ർ, കെ.​പി. സ​ജി​ത്ത്, അ​നീ​ഷ് മാ​ത്യു, സി​നോ​ൾ ഫി​ലി​പ്പ്, മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, വി​ശ്വ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ബി​നു​മോ​ൻ ബേ​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ധീ​ക്ക് ജ​ലാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:StudentsfarwellMass Tabuk
    News Summary - MASS Tabuk hosts farewell for students and social workers
