Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:42 AM IST

    മാ​സ് റി​യാ​ദ് ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി​യും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മാ​സ് റി​യാ​ദ് ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി​യും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: മു​ക്കം ഏ​രി​യാ സ​ർ​വീ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (മാ​സ് റി​യാ​ദ്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 16 സു​ൽ​ത്താ​ന ഇ​സ്​​തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഉ​മ്മ​ർ മു​ക്കം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​​ യ​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ജ​ബ്ബാ​ർ ക​ക്കാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ക​ക്കാ​ട്, പി.​പി. യൂ​സ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൊ​ല്ല​ള​ത്തി​ൽ, സി.​കെ. സാ​ദി​ഖ്, സ​ലാം പേ​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ഫീ​ഫ് ക​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ നെ​ല്ലി​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ​എ.​കെ.​ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹാ​റൂ​ൺ കാ​ര​ക്കു​റ്റി, അ​ലി പേ​ക്കാ​ട​ൻ, നാ​സ​ർ പു​ത്ത​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വ്, ഷം​സു ക​ക്കാ​ട്, റ​സാ​ഖ് ക​ക്കാ​ട്, ഒ.​പി. നി​യാ​സ്, ജ​ലീ​ൽ ക​ക്കാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് കു​യ്യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ത്താ​ർ മാ​വൂ​രി​െൻറ ഗാ​ന വി​രു​ന്നി​ൽ ഹാ​രി​സ് പ​ട്ടു​റു​മാ​ൽ, ആ​ബി​ദ് പൊ​ന്നാ​നി, ക​ബീ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, രാ​ജി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. കെ.​സി. ഷാ​ജു, സ​ഫ​റു​ള്ള കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, ഷ​മീ​ൽ ക​ക്കാ​ട്, ടി.​പി. അ​സീ​സ്, മു​നീ​ർ ക​ക്കാ​ട്, മു​ജീ​ബ് ക​ണ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, വി​നോ​ദ് നെ​ല്ലി​ക്കാ​പ​റ​മ്പ്, പി.​വി. ഷം​സു, നാ​സ​ർ ഗോ​ശാ​ല​ക്ക​ൽ, ഫ​റാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationSaudi Arabia Newsfamily gatheringMass Riyad
    News Summary - Mass Riyadh Onam celebrations and family gatherings organized
