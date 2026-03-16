Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right27ാം രാവിൽ മസ്​ജിദുൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 March 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 8:00 AM IST

    27ാം രാവിൽ മസ്​ജിദുൽ ഹറാം ഭക്തിനിർഭരം; ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    റമദാനിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും പരിസരത്തും വിശ്വാസികൾ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ നിലയിൽ 

    മക്ക: പുണ്യറമദാനിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ വിശുദ്ധ കഅ്ബയുടെ മുറ്റത്ത് ഭക്തിയുടെയും സമാധാനത്തി​െൻറയും സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം. വിധിനിർണ്ണായക രാവായ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചും പുണ്യം തേടിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരും വിശ്വാസികളുമാണ് വിശുദ്ധ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

    വിശുദ്ധ ഗേഹത്തിൽ ഇശാഅ്, തറാവീഹ് നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായി നേരത്തെ തന്നെ വിശ്വാസികൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമി​െൻറ അകത്തളങ്ങളിലും മുറ്റങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു. മുസ്‍ലിം ഉമ്മത്തി​െൻറ ഐക്യവും ആത്മീയതയും വിളിച്ചോതുന്ന അത്യന്തം ഗാംഭീര്യമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു മക്കയിൽ ദൃശ്യമായത്. വിശ്വാസികൾ അച്ചടക്കത്തോടെ നമസ്കാരത്തിൽ അണിനിരന്നപ്പോൾ, ഉംറ തീർത്ഥാടകർ തവാഫും സഅ്‌യിയും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി.

    തിരക്കേറിയ സമയങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം - മസ്ജിദുന്നബവി കാര്യാലയത്തിനായുള്ള ജനറൽ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹറമിലെ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും വിദഗ്ധരായ ജീവനക്കാരെ വിന്യസിച്ചുമാണ് തീർത്ഥാടകരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ അതോറിറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

    തീർഥാടകരുടെ അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഈ സീസണിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾക്കും അതോറിറ്റി തുടക്കം കുറിച്ചു. സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹറം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ramadanMasjidul haram‘Lailatul Qadr
    News Summary - Masjidul Haram filled on night of 27th ramadan in anticipation of Laylatul Qadr
    Next Story
    X