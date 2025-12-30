Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:26 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:26 PM IST

    പുതുവത്സരാഘോഷമായി മാർക്ക്​ ആൻഡ്​ സേവിൽ ന്യൂ ഇയർ മെഗ മിഡ്‌നൈറ്റ് സെയിൽ

    പുതുവത്സരാഘോഷമായി മാർക്ക്​ ആൻഡ്​ സേവിൽ ന്യൂ ഇയർ മെഗ മിഡ്‌നൈറ്റ് സെയിൽ
    റിയാദ്​: പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ മാർക്ക്​ ആൻഡ്​ സേവ്​ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ന്യൂ ഇയർ മെഗ മിഡ്‌നൈറ്റ് സെയിൽ വമ്പൻ ഓഫറുകളോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 31ന് വൈകീട്ട് ആറ്​ മുതൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണി വരെ നീളുന്ന ഈ മെഗാ സെയിലിൽ, എട്ട്​ മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പ്രത്യേക ഓഫറുകളും ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകളും ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കും.

    ഈ മെഗ സെയിൽ റിയാദ്, അൽഖോബാർ, അൽ അഹ്​സ എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പടെ സൗദിയിലെ എല്ലാ മാർക്ക്​ ആൻഡ്​ സേവ്​ ഔട്ട്​ലെറ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഗ്രോസറി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ദൈനംദിന ആവശ്യസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാണ്. പുതുവത്സരത്തെ സന്തോഷത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും വരവേൽക്കാൻ കുടുംബസമേതം എത്താൻ ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്.

    TAGS:mars hypermarketBusiness NewsMark and saveMidnight Sale
    News Summary - Mark and Save's New Year Mega Midnight Sale to celebrate the New Year
