Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഈ ​വ​ർ​ഷ​​െത്ത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:04 AM IST

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​​െത്ത ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​വ​ർ​ഷ​​െത്ത ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഏ​റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ സ്റ്റോ​ർ.

    'ഫ​സ്റ്റ് ഇ​യ​ർ അ​നി​വേ​ഴ്സ​റി സെ​ല​ബ്രേ​ഷ​ൻ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മെ​ഗാ ഓ​ഫ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രോ​സ​റി, ഫാ​ഷ​ൻ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ലാ​ഭ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഓ​ഫ​ർ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ഫു​ട്‌​വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മാ​ത്രം 'ബൈ 1 ​ഗെ​റ്റ് 1 ഫ്രീ' ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും നി​ര​വ​ധി എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​ർ​പ്രൈ​സു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​നീ​സ് ക​ക്കാ​ട്ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​ക്ക​ശ്ശേ​രി, ഫാ​സി​ൽ പ​ന​യു​ള്ള​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:biggest offersSaudi Arabia NewsMark and savegulf news malayalam
    News Summary - Mark and Save with the biggest offer of this year
    Similar News
    Next Story
    X