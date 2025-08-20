Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:00 AM IST

    'മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി'​ന് ഇ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    രു​ചി​യും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന മേ​ള ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഇ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലെ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ' ഇ​ന്ന് (ബു​ധ​ൻ) ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ റി​യാ​ദി​ലെ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഫ്ല​മിം​ഗോ പാ​ർ​ക്കി​ലെ എ​ക്സി​റ്റ് 26 ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ഹോ​ത്സ​വം രു​ചി​യും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റ​ബി​ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​വ് കു​ക്കിം​ഗ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.

    70 ഓ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബി​ക് സ്നാ​ക്കു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പു​തു​താ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ത്സ​മ​യ പാ​ച​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ​ലൂ​ദ, ടി​ൻ കേ​ക്ക്, ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, ഫ​ലം ക​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ക​ഫേ കോ​ർ​ണ​ർ, ഷ​വ​ർ​മ, ഷ​വാ​യ്, ബ്രോ​സ്റ്റ​ഡ് ചി​ക്ക​ൻ, ലൈ​വ് ത​ന്തൂ​രി, ബ​ട്ട​ർ ചി​ക്ക​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് ഷോ​പ്, മ​നാ​ക്കി​ഷ്, കു​ബൂ​സ്, ഡോ​ണ​ട്ട്, കേ​ക്ക്, അ​റ​ബി​ക് ഡെ​സേ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​വ് കൗ​ണ്ട​ർ, ബ​സ്‌​ബൂ​സ, ഖു​നാ​ഫ, അ​വാ​മ​ത്, ബ​ഹ​ൽ​ഷാം, ബ​ക്ലാ​വ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​റ​ബി​ക് മി​ഠാ​യി​ക​ൾ, ബ​ർ​ഗ​ർ & സാ​ൻ​ഡ്‌​വി​ചു​ക​ളു​മാ​യി ക്വി​ക്ക് ബൈ​റ്റ്സ്, വി​വി​ധ ത​രം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​ഫ്‌​സ് ചാ​ല​ഞ്ച്, മ​ഫി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കേ​ക്ക് അ​ല​ങ്കാ​രം,

    ചീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അ​ല​ങ്കാ​രം, അ​റ​ബി​ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​നീ​സ് ക​ക്കാ​ട്ട്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ത​ല​പ്പ​ടി, ബ​യി​ങ് ഹെ​ഡ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പു​തു​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhtodayfood festivalSaudi Arabia News
    News Summary - 'Mark and Save Food Festival' begins in Riyadh today
    Similar News
    Next Story
    X