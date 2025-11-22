Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:54 PM IST

    ക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം; ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം; ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​
    cancel
    camera_alt

    റാ​ബി​ഖ് ഫി​ഷി​ങ്​ ഹാ​ർ​ബ​റി​ലെ കാ​ഴ്​​ച​

    Listen to this Article

    റാ​ബി​ഖ്: സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം റാ​ബി​ഖ് ബ്രാ​ഞ്ച്​ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​സ്ഥി​തി സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    റാ​ബി​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ്‌​കോ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റാ​ബി​ഖ് ഫി​ഷി​ങ്​ ഹാ​ർ​ബ​റി​​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ബോ​ട്ടു​ക​ളും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ​യും ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹു​സ്സാം ഹ​മ്മ​ൻ അ​ൽ ജു​റൈ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് റാ​ബി​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യെ കു​റ്റ​മ​റ്റ മേ​ഖ​ല​യാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsmarineEnvironmental protectionfishing area
    News Summary - Marine environmental protection; Inspection in the fishing area of ​​the Red Sea
    Similar News
    Next Story
    X