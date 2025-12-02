Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    2 Dec 2025 12:43 PM IST
    2 Dec 2025 12:43 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ; ആശങ്കകൾ ഏറെ

    എസ്.ഐ.ആർ; ആശങ്കകൾ ഏറെ
    രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ധിറു​തി​പി​ടി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. കേ​ര​ളം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ യാ​തൊ​രു മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.​ ജോ​ലി​ഭാ​രം താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ട​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ ഒ​രു ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കൂ​ടി ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഇ.​സി​യു​ടെ ധിറു​തി​പി​ടി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും കേ​ര​ളാ​സ​ർ​ക്കാ​രും സു​പ്രീംകോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തും ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്. ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ധൃ​തി സ്വ​ാഭാ​വി​ക​മാ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ചോ​ദ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 23 വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ള്ള പ​ട്ടി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ബീ​ഹാ​റി​ലെ പോ​ലെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​പോ​കു​മെ​ന്ന ഭീ​തി പ​ട​ർ​ന്നു. 2002ൽ ​വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത പ​ല വ്യ​ക്തി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ.​സി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്ന​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ലെ​ന്ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ​രാ​തി​യും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.​

    ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ പൗ​ര​ത്വ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ഒ​ളി​ച്ചു ക​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ ഭീ​തി​യും സം​ശ​യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യി മു​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് പൊ​തു​വെ​യു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലെ​ങ്കി​ലും ബിഹാ​ർ പോ​ലെ​യു​ള്ള പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്ത് പോ​കു​ന്നൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു അ​വ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ത്ത് സം​ഘ​ർ​ഷാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കും.

    സി.​കെ. അ​ഹ​മ​ദ് തേ​റ​ളാ​യി

