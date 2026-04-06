    Posted On
    date_range 6 April 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 9:34 AM IST

    മ​ഞ്ചേ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ‘പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ളം’ മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    റി​യാ​ദ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    റി​യാ​ദ്: നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം റി​യാ​ദ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ബ​ത്ഹ​യി​ലെ സ​ബ​ർ​മ​തി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ട​പ്പ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ഫി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ‘പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ളം’ എ​ന്ന മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി അ​ഡ്വ. റ​ഹ്​​മ​ത്തു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​ർ, മ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നാ​സ​ർ പാ​തി​രി​ക്കോ​ട്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, മു​ത്തു പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മു​ജീ​ബ് പൂ​ന്താ​നം, ജാ​ഫ​ർ വീ​മ്പൂ​ർ, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ഞ്ചേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

