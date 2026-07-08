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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 July 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 7:48 AM IST

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

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    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ റൗ​ദ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റി​െൻറ

    ഉ​പ​ഹാ​രം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് ബ​ഷീ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 12 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ റൗ​ദ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ആ​ന​മാ​റി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി റി​യാ​ദി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    റൗ​ദ​യി​ലെ സ്വാ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ്, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജീ​വ്, ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. ഷാ​ജി, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി.​പി. സ​ലീം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ബി​നീ​ഷ്, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഭ​വി​ഷ് കു​മാ​ർ, യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റി​െൻറ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് ബ​ഷീ​ർ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

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    TAGS:Farewellgulffarewell.
    News Summary - Manikandan Ramankutty-farewell
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