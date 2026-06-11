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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 5:11 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 5:11 PM IST

    സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ഇനി മാമ്പഴക്കാലം; ഉംലുജിൽ വിളവെടുപ്പ്​ തുടങ്ങി

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    സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ഇനി മാമ്പഴക്കാലം; ഉംലുജിൽ വിളവെടുപ്പ്​ തുടങ്ങി
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    തബൂക്ക്​: സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് മേഖലയിലുള്ള പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയ ബ്രാഞ്ച്, ഉംലുജ് ഗവർണറേറ്റിൽ ഈ വർഷത്തെ മാംഗോ സീസൺ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാംഗോ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക മാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഉംലുജ് മേഖലയിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി 90,000-ലധികം മാവുകളുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം ബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജി. അംജദ് ബിൻ അബ്​ദുല്ല തലാബ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 4,500 ടൺ മാങ്ങയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മികച്ച ഉൽപ്പാദന ശേഷിയാണ് ഉംലുജിനെ മേഖലയിലെ മാങ്ങയുടെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്.

    കാർഷിക രീതികളിലെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവും മൂലം നിലവിലെ സീസൺ സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് കർഷകർക്ക് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉംലുജ്​ ഗവർണറേറ്റിലെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

    വിളകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി, മാർഗനിർദേശക പരിപാടികൾ, സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ, സുസ്ഥിര കാർഷിക രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ കർഷകർക്കുള്ള പിന്തുണ മന്ത്രാലയം തുടരുമെന്ന് തലാബ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാർഷിക മേഖലയെ വികസിപ്പിക്കാനും ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള അതി​െൻറ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ‘സൗദി വിഷൻ 2030’-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

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    TAGS:harvestingSaudi ArabiaMango season
    News Summary - Mango season in the northern region of Saudi Arabia; Harvesting has started in Umluj
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