Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:58 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:58 PM IST

    കർണാടക മംഗലാപുരം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

    Mangalore native died in Riyadh
    അബ്​ദുൽ സമദ്​

    Listen to this Article

    റിയാദ്​: ഹൃദയാഘാതം മൂലം കർണാടക മംഗലാപുരം സ്വദേശി കല്ലടക അബ്​ദുൽ സമദ്​ (60) നിര്യാതനായി. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ബത്ഹയിലെ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർ നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം ശുമൈസി കിങ്​ സഊദ്​ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റിയാദിൽ ലാൻഡ്രി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അബ്​ദുൽ സമദ്​. ദമ്മാമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ ഷഹീദ് റിയാദിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവ്: ഹസാനെ ബിയരി (പരേതൻ), മാതാവ്: ഐസുമ്മ (പരേത), ഭാര്യ: റുഖിയ, മക്കൾ: മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, മുഹമ്മദ് അഫ്രീദ്. കുടുംബത്തി​െൻറ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിയാദ്​ കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്ങി​െൻറ മേൽനോട്ടത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് മഞ്ചേരി, ജില്ലാ വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് ചെറുമുക്ക്, നസീർ കണ്ണീരി, ഹാഷിം തോട്ടത്തിൽ, ഇസഹാഖ് താനൂർ, ജാഫർ വീമ്പൂർ എന്നിവർ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു

    News Summary - Mangalore native died in Riyadh
