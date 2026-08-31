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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 7:24 AM IST

    മണലായ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    മണലായ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി
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    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ബ്‌​ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ഹാ​രം റ​ഫീ​ഖ് മ​ണ​ലാ​യ ന​ൽ​കു​ന്നു

    ജിദ്ദ: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു മടങ്ങുന്ന ജിദ്ദ ബവാദിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആനമങ്ങാട് മണലായ സ്വദേശി മങ്ങാടൻപറമ്പ് അബ്‌ദുൽ അസീസിന് കെ.എം.സി.സി മണലായ ഗ്ലോബൽ ജിദ്ദ ചാപ്റ്റർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. എം.പി. റഫീഖ് ഉപഹാരം നൽകി. റഫീഖ് മണലായ, മുനീർ മണലായ, എം.പി. അസ്‌കർ, ഫഹദ് കെ. യാസർ, ടി. അൻസാർ, എം.പി. ഫഹദ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

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    TAGS:kmccfarewel
    News Summary - Manalaya KMCC, farewell,
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