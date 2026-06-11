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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 8:02 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

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    ആ​ദ്യ​സം​ഘം രാ​ത്രി​യോ​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തും
    മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
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    മ​ക്ക: കേ​ര​ള ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. സൗ​ദി സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​മ​ദീ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ‘ഷോ​ർ​ട്ട് ഹ​ജ്ജ്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 430 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.30-ഓ​ടെ കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.

    ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഹാ​ജി​മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഫ്ലൈ​നാ​സ് എ​യ​ർ​വേ​യ്സി​​ന്റെ വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര. കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ജൂ​ൺ 11 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ആ​കെ 20 സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വി​മാ​ന​ത്തി​ലും 430 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വീ​ത​മു​ണ്ടാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, റെ​ഗു​ല​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ഈ ​മാ​സം 13-നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ജൂ​ൺ 21 മു​ത​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കും, 23 മു​ത​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​മു​ള്ള ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജൂ​ൺ 30-ഓ​ടെ മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ഷോ​ർ​ട്ട് ഹ​ജ്ജ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തെ​യും, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ എ​ട്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ​യും മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ദീ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് 35 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ കാ​ർ​ഗോ-​വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഹാ​ജി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ഹ​ജ്ജ് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ബ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​ഞ്ച്​ ലി​റ്റ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള സം​സം വെ​ള്ള​ത്തി​​ന്റെ കാ​നു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഹാ​ജി​മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​കു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. എ​ബോ​ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​ജ്ജ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​ല്ലാ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും സെ​ൽ​ഫ് ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഫോ​മു​ക​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:gulfnewssaudiarabiamgulfnewsmalayalam
    News Summary - Malayali pilgrims' return journey begins today
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