    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 April 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 9:22 AM IST

    ഹജ്ജിനെത്തിയ മലയാളി തീർഥാടകൻ നിര്യാതനായി

    മക്ക: ഹജ്ജിനായി മക്കയിലെത്തിയ മലയാളി തീർഥാടകൻ താമസസ്ഥലത്തുവെച്ച് നിര്യാതനായി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്ത് അരക്കുപറമ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി ഉമ്മത്തൂർ ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയാണ് (ഉമ്മത്തൂർ കുഞ്ഞുണ്ണി കാക്കു, 65) മക്കയിൽ മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഹറമിന് സമീപമുള്ള താമസസ്ഥലത്തായിരുന്നു അന്ത്യം. പരേതനായ കുഞ്ഞയമുവിെൻറ മകനാണ്.

    ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹം ഭാര്യ നഫീസ തേലക്കാടിനൊപ്പം ഹജ്ജിനെത്തിയത്. ഷബീർ (ജിദ്ദ), സറീന, ഷഫീഖ് (ജിദ്ദ), ആഷിഖ്, സിംസാറുൽ ഹഖ് ഫൈസി, നുസൈബ എന്നിവർ മക്കളാണ്. മരുമക്കൾ: അസ്മ (കല്ലടി, താഴെക്കോട്), നസ്റുദ്ദീൻ ആണിയൻ പറമ്പിൽ (കൊമ്പാക്കൽ കുന്ന്), ഫസീഹ ഫർഹാന (കുന്നപ്പള്ളി), ഇർഷിദ (അങ്ങാടിപ്പുറം), ഫൗസിയ (ഐലക്കര), യൂനുസ് കോഴിപ്പറമ്പൻ (പട്ടിക്കാട്). നിയമനടപടികൾ പൂർത്തി മൃതദേഹം മക്കയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:malayalipilgrimhajj
    News Summary - Malayali pilgrim passes away during Hajj
