Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Oct 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 6:24 AM IST

    ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ​താ​ങ്ങാ​യി മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്‌​സും എം​ബ​സി​യും

    ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ​താ​ങ്ങാ​യി മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്‌​സും എം​ബ​സി​യും
    ജാ​ക്കി​ർ ബാ​ഷ​യെ കു​ടും​ബം സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്

    കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ഖാ​മ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി, ശേ​ഷം രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് നാ​ട​ണ​യാ​ൻ കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി മ​ല​യാ​ളി ന​ഴ്‌​സും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് നാ​ണ്ടി​യാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ജാ​ക്കി​ർ ബാ​ഷ​ക്ക് (43) ജ​യി​ലി​ൽ പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കി​ങ് സ​ഊ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ൽ ആ​റു മാ​സ​ത്തോ​ളം അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തു​ണ​യാ​യ​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ന​ഴ്‌​സു​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ കു​ടും​ബം ജാ​ക്കി​ർ ബാ​ഷ​യെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. എം​ബ​സി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. കേ​ളി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ജാ​ക്കി​ർ ബാ​ഷ ജ​യി​ലി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ എം​ബ​സി​യി​ലെ ജ​യി​ൽ​വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ​വാ​ദ് യൂ​സു​ഫ് കാ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി​യും ത​ർ​ഹീ​ൽ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും കാ​ര്യ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം സ്ട്ര​ക്ച​ർ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​രു ന​ഴ്‌​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ജാ​ക്കി​ർ ബാ​ഷ​യെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കൂ​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും കേ​ളി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യും കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല കൊ​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​മാ​യ മോ​നി​ഷ സ​ദാ​ശി​വം രോ​ഗി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ക​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ധി എ​ടു​ത്ത് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട് വ​രെ അ​വ​ർ രോ​ഗി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ജാ​ക്കി​ർ ബാ​ഷ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ടി​ക്ക​റ്റും മ​റ്റു ചി​ല​വു​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്.

