Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:38 AM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി വീ​ട്ട​മ്മ ജു​ബൈ​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ടു​ത്ത മാ​സം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണം
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി വീ​ട്ട​മ്മ ജു​ബൈ​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​ഞ്ജു പു​ഷ്പ​വ​ല്ലി

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി വീ​ട്ട​മ്മ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ജു​ബൈ​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു. ആ​ല​പ്പു​ഴ നൂ​റ​നാ​ട്, ക​ല്ലി​ക്കോ​ട്ട് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ മ​ഞ്ജു പു​ഷ്പ​വ​ല്ലി (48) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 മാ​സ​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം ജു​ബൈ​ലി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഞ്ജു.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണം. ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വ​ർ നേ​ര​ത്തെ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ മ​ഞ്ജു​വി​നെ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​സാ​ദ് ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ൻ ആ​ണ്​ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. മ​ക​ൾ: അ​ഞ്ജ​ലി. ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പു​ഷ്പ​വ​ല്ലി ജാ​ന​കി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ: മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ. നി​ല​വി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലിം ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jubailmalayaliVisitor VisahousewifeSaudi Arabia
    News Summary - Malayali housewife, who came to Saudi Arabia on a visitor visa, dies in Jubail
    Similar News
    Next Story
    X