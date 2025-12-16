ജിദ്ദ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അംഗത്വം നേടി മലയാളി സംരംഭകൻ സാക്കിർ ഹുസൈൻtext_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ അംഗത്വം നേടി മലയാളി സംരംഭകൻ. മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശിയും ജിദ്ദയിൽ ദീർഘകാലമായി ബിസിനസ് നടത്തിവരുന്ന, നിലവിൽ അറേബ്യൻ ഹൊറൈസൺ കമ്പനി ചെയർമാനും എം.ഡിയുമായ സാക്കിർ ഹുസൈനാണ് പുതുതായി ജിദ്ദ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അംഗമായത്. ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കോൺഫറൻസുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ, മറ്റു പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയിലേക്കാണ് സാക്കിർ ഹുസൈന് ചേംബർ അംഗത്വം ലഭിച്ചത്.
ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭക മേഖലയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ തന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവപരിചയവും കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അംഗത്വം നല്കാൻ പ്രേരകം എന്ന് ചേംബർ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനത്തിലും വികസനത്തിലും സാക്കിർ ഹുസൈന്റെ അംഗത്വം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
29 വർഷത്തിലധികമായി സൗദിയിൽ സംരംഭകനാണ് സാക്കിർ ഹുസ്സൈൻ. റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര മൊത്തവ്യാപാര മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2018-ൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച അറേബ്യൻ ഹൊറൈസൺ കമ്പനി ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ സർവീസസ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വിദേശ, പ്രാദേശിക ബിസിനസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മുൻനിര കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായി വളർന്നു. 2022 മുതൽ അറേബ്യൻ ഹൊറൈസൺ എക്സിബിഷൻ, ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ് രംഗത്തും മുന്നേറ്റം നടത്തി. 2022ൽ മീഡിയവൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register