Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:14 PM IST

    മലയാളി സംരംഭകന്​ സൗദിയിൽ നേട്ടം

    സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റിയുമായി ധാരണപത്രം ഒപ്പിട്ട്​ വിഷ്​ണു
    മലയാളി സംരംഭകന്​ സൗദിയിൽ നേട്ടം
    മുൻശആത്ത്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സൗദ് ഖാലിദ് അൽസബ്ഹാനും കാർവ് സ്​റ്റാർട്ടപ് ലാബ്‌സ്​ സി.ഇ.ഒ വിഷ്ണു നാഗരാജും ധാരണപത്രം ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ

    റിയാദ്​: പാലക്കാട്​ സ്വദേശി വിഷ്​ണു നാഗരാജി​ന്റെ സ്​റ്റാർട്ടപ് സംരംഭത്തിന്​ സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന്​ വ്യാപാര സഹകരണത്തിനുള്ള കരാർ. റിയാദ്​ വേദിയൊരുക്കിയ ‘ബിബാൻ 2025’ സംരംഭകത്വ സമ്മേളനത്തിലാണ്​ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭകരുടെ ജനറൽ അതോറിറ്റിയായ ‘മുൻശആത്തു’മായി​ വിഷ്​ണു സി.ഇ.ഒയായ കാർവ് സ്​റ്റാർട്ടപ് ലാബ്‌സ്​​ ധാരണപത്രം ഒപ്പിട്ടത്​. സ്​റ്റാർട്ടപ് കമ്പനികളെ പിന്തുണക്കാനും ശാക്തീകരിക്കാനും മുൻശആത്തിന്​ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘തമൂഹ് പ്രോഗ്രാമു’മായി സഹകരിക്കുന്നതിനാണ്​ ധാരണപത്രം.

    ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള മികച്ച രീതികളുടെയും വൈദഗ്ധ്യത്തി​ന്റെയും കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുകയും കരാറി​ന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്​. പ്രത്യേകിച്ച് വിപണി കണ്ടെത്തൽ പരിപാടികളിലും അന്താരാഷ്​ട്ര പ്രദർശനങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ.

    വിഷ്​ണു നാഗരാജ്​ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. സുഹേൽ അജാസ്​ ഖാനോടൊപ്പം ‘ബിബാൻ 2025’ സമ്മേളന നഗരിയിൽ

    മുൻശആത്ത്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സൗദ് ഖാലിദ് അൽസബ്ഹാനും കാർവ് സ്​റ്റാർട്ടപ് ലാബ്‌സ്​ സി.ഇ.ഒ വിഷ്ണു നാഗരാജും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. നവീകരണത്തിലും സംരംഭകത്വത്തിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ അന്താരാഷ്​ട്ര കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് സംരംഭകർക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു പിന്തുണ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കാനുള്ള മുൻശആത്തി​ന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ കാർവ്​ സ്​റ്റാർട്ടപ്​ ലാബ്​സും പങ്കാളിയാവും. അതുവഴി സൗദി സംരംഭങ്ങളുടെ ആഗോള ശൃംഖലയും വ്യാപ്തിയും വികസിപ്പിക്കാനാവും.

    സംരംഭക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനും സുസ്ഥിര വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തി​ന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്​ ‘ബിബാൻ 2025’ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സ്​ട്രാറ്റജിക്​ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നത്​.

    TAGS:Saudi NewsTrade agreementPalakkad nativeMalayali Entrepreneurs
