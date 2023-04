നാട്ടിൽ പോകാനിരുന്ന ദിവസം മലയാളി റിയാദിൽ മരിച്ചു

cancel camera_alt പോൾസൺ By മാധ്യമം ലേഖകൻ റിയാദ്​: നാട്ടിൽ പോകേണ്ട ദിവസം മലയാളിയെ റിയാദിലെ താമസസ്ഥലത്ത്​ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം തോപ്പുംപടി കല്ലിങ്ങൽ വീട്ടിൽ പോൾസൺ (56) ആണ് റിയാദ്​ മൻഫുഅയിലെ താമസസ്ഥലത്ത്​ മരിച്ചത്​. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്​ച രാവിലെ 11ന്​ സൗദി എയർലൈൻസ്​ വിമാനത്തിൽ പോകാൻ ടിക്കറ്റ്​ എടുത്തിരുന്നതാണ്​. അന്ന്​ രാവിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ്​ കിടക്കയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്​.

പ്രമേഹബാധിതനായ പോൾസൺ നാട്ടിൽ അവധിക്ക്​ പോയി​ മരിക്കുന്നതിന്​ 10 ദിവസം മുമ്പാണ്​ റിയാദിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്​. രോഗം മൂർച്​ഛിച്ചതിനാൽ വിദഗ്​ധ ചികിത്സക്കായി വീണ്ടും നാട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. റിയാദിലെ നവോദയ കലാസാംസ്​കാരിക വേദി മൻഫുഅ യൂനിറ്റംഗമാണ്​ പോൾസൺ. യൂനിറ്റംഗങ്ങളാണ്​ റൂമിലെത്തി മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്​. തുടർന്ന് പൊലീസ് സഹായത്തോടെ ശുമൈസി ആ​ശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റി. മൃതദേഹം അവിടെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്​. 26 വർഷമായി റിയാദിലുള്ള പോൾസൺ മൂസ നാഇയയിലെ പ്രിന്റിങ്​ പ്രസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: റൂബി. മക്കൾ: അയോണ, അലന. മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാബുജി കടക്കലി​ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവോദയ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്​.



Malayali died in Riyadh on the day he was to go home