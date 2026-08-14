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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:08 AM IST

    സൗദി ​ടോസ്​റ്റ്​മാസ്​റ്റേഴ്​സ്​ ഡിസ്ട്രിക്ട് 79 തലപ്പത്ത് മലയാളി അലക്സ് ഫിലിപ്പ്

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    സൗദി ​ടോസ്​റ്റ്​മാസ്​റ്റേഴ്​സ്​ ഡിസ്ട്രിക്ട് 79 തലപ്പത്ത് മലയാളി അലക്സ് ഫിലിപ്പ്
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    അ​ല​ക്സ് ഫി​ലി​പ്പ്

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മ​ധ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ, വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ​ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 79​െൻ​റ 2026–27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ അ​ല​ക്സ് ഫി​ലി​പ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ടോ​സ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ 19 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ല​ബ് ത​ല​ത്തി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ഏ​രി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, സൗ​ദി ​ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന ചെ​യ​ർ, ക്ല​ബ് ഗ്രോ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക്വാ​ളി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ നേ​തൃ​ത്വ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് മാ​ലി​ക് (പ്രോ​ഗ്രാം ക്വാ​ളി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് (ക്ല​ബ് ഗ്രോ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), റു​വാ അ​മാ​ൻ (അ​റ​ബി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ​ർ), സാ​ജ​ൻ മാ​ത്യു (പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), അ​ലി ചാ​ബാ​ൻ (അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ), ആ​ബി​ദ് ഖാ​ൻ (ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), സാ​ജു ജോ​സ​ഫ് (സ്ട്രാ​റ്റ​ജി മാ​നേ​ജ​ർ), ന​ര​സിം​ഹ റാ​വു റാം​പ​ള്ളി (ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ), ജി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് മ​ജേ​യ (ടെ​ക്നോ​ള​ജി മാ​നേ​ജ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഡി​സ്ട്രി​ക്​​റ്റ്​ നേ​തൃ​ത്വ ടീ​മി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    എ​ട്ട്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളും 33 ഏ​രി​യ​ക​ളും 128 ​ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ക്ല​ബു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 79. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക്ല​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ക്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി, ത​മി​ഴ്, മ​ല​യാ​ളം, തെ​ലു​ങ്ക് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ-​നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​റ​ബി​ക്, മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, തെ​ലു​ങ്ക്, ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും ​ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ക്ല​ബു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള​വ​രെ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ലി​യ ശ​ക്തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ​ന്ന് അ​ല​ക്സ് ഫി​ലി​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ഷ ഏ​താ​യാ​ലും ല​ക്ഷ്യം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​നും സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യെ​യും പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​വും തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല​വും സ​മൂ​ഹ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് ത​നി​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:Saudi ArabiatoastmastersMalayalam Toastmasters
    News Summary - Malayali Alex Philip heads Saudi Toastmasters District 79
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