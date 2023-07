കുരുക്കഴിഞ്ഞു​​; 15 വർഷം​ മുമ്പത്തെ കേസിൽനിന്ന്​ രക്ഷപ്പെട്ട മലയാളി ഹാജിക്ക്​​ ഇനി നാടണയാം

cancel By സാജിദ്​ ആറാട്ടുപുഴ ദമ്മാം: ഹജ്ജിനെത്തി മടങ്ങാനൊരുങ്ങവേ വഴിമുടക്കിയ നിയമകുരുക്കിൽനിന്ന്​ രക്ഷപ്പെട്ട്​ മലയാളി.​ 15 വർഷം മുമ്പ്​ സൗദിയിലെ ഒരു പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്​ത കേസിൽ കുരുങ്ങി മടക്കയാത്ര മുടങ്ങിയ ഈ മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക്​​​ ഇനി നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങാം​. യാത്ര മുടങ്ങിയ വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്​തിരുന്നു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ്​ കാലങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കേസി​െൻറ കുരുക്കുകൾ അഴിക്കാനായത്​.

30 വർഷം ഇദ്ദേഹം സൗദിയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്നു. ദമ്മാമിലെ ടൊയോട്ട പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്​തുവരുന്നതിനിടയിൽ എട്ട്​ വർഷം​ മുമ്പ്​ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ മടങ്ങി. ശേഷം ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളുമായി ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന്​ വന്നതായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഹജ്ജ്​ ഗ്രൂപ്പിന്​ കീഴിൽ നൂറോളം പേരുടെ സംഘത്തിലാണ്​ വന്നത്​. ഇങ്ങോട്ട്​ വരു​േമ്പാൾ നിയമപ്രശ്​നമൊന്നും നേരിട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തീർഥാടനം കഴിഞ്ഞ്​ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങാൻ ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കു​േമ്പാൾ​​ പഴയ കേസ്​ പൊന്തിവരികയായിരുന്നു​​. യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും സൗദി ജവാസത്തുമായി (പാസ്​പോർട്ട്​ ഡയറക്​ടറേറ്റ്​) ബന്ധപ്പെടണമെന്നും നിർദേശം ലഭിച്ചു. ദമ്മാമിലെ ഷമാലിയ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസുണ്ടെന്നും അത്​ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങാനാകൂ എന്നും ജവാസത്ത്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു​. തനിക്ക്​ മാത്രം മടങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന്​ വന്നതോടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെല്ലാം ആകെ വിഷമിച്ചുപോയതായി അദ്ദേഹം ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമ’ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്ത്​ കേസാണ് തനിക്കെതിരെ ദമ്മാം പൊലീസിലുള്ളതെന്ന്​ അറിയാത്തത്​ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്​തിരുന്നു. ഭാര്യയെയും മറ്റ്​ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നാട്ടിലേക്ക്​ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട്​​ ദമ്മാമിലെത്തി സാമൂഹികപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. മുമ്പ്​ ജോലി ചെയ്​തിരുന്ന കാലത്ത്​ ഒരു സിറിയൻ പൗരനുമായുണ്ടായ ചെറിയ വഴക്ക്​ മാത്രമാണ്​ ഓർമയിൽ വന്നത്​. അന്ന്​ അതി​െൻറ പേരിൽ പൊലീസ്​ സ്​​േ​റ്റഷനിൽ ​പോ​േകണ്ടി വന്നെങ്കിലും വഴക്കിട്ട ആളുമായി അപ്പോൾ തന്നെ രമ്യതയിലായി കേസില്ലാതെ തിരികെ പോരുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പലതവണ നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങിവരികയുമൊക്കെ ചെയ്​തിരുന്നു​. ഷമാലിയ പൊലീസ്​​ സ്​റ്റേഷനിൽ എത്തി അന്വേഷിപ്പോഴാണ് കേസ്​ എന്താണെന്നും​ ജയിൽവാസവും 80 അടിയും ശിക്ഷയായി വിധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും​​ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്​. ത​െൻറ അനുഭവം​​ ഒരു വലിയപാഠമാണെന്ന്​ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മുമ്പ്​ സൗദിയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പൊലീസ്​ കേസായി മാറിയിരുന്നു. അന്ന്​ പേപ്പറിലാണ്​ വിരലടയാളം പതിപ്പിച്ചിരുന്നത്​. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസ്​ ചെയ്​തതാകാം കേസ്​ തീരാതെ കിടക്കാനിടയാക്കിയതും തനിക്ക്​ വിനയാതെന്നും​ കരുതുന്നു. എന്തായാലും ശിക്ഷയായി വിധിച്ച 80 അടി ഏറ്റുവാങ്ങാതെ കേസിൽനിന്ന്​ ഒഴിവാകാനാവില്ലെന്ന്​ മനസിലായി. ഇപ്പോൾ പൊലീസുകാരൊക്കെ ഏറെ കരുണയോടെയാണ്​ പെരുമാറിയത്​. അവർ മനസ്സുവെച്ചതുകൊണ്ടാണ്​ കേസി​െൻറ കുരുക്കുകളിൽനിന്ന്​ വേഗം മോചിതനായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദമ്മാമിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ മണിക്കുട്ടനാണ്​ ഇതിനെല്ലാം സഹായിച്ചത്​. കേസി​െൻറ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുഭാവപൂർവമാണ്​ ഇടപെട്ടതെന്നും ​പെട്ടെന്ന്​ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരുകയായിരുന്നെന്നും മണിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു. കേസില്ലാ​തായതോടെ ഇനി നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങാം. Show Full Article

