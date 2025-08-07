Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​വേ​ശ​മു​ണ​ർ​ത്തി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:09 AM IST

    ആ​വേ​ശ​മു​ണ​ർ​ത്തി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ‘വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി’ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​വേ​ശ​മു​ണ​ർ​ത്തി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ‘വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി’ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് മ​ല​യാ​ളം

    മി​ഷ​ൻ ‘വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി’ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി വേ​ന​ൽ അ​വ​ധി ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. ‘വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ബ​ത്ഹ ലു​ഹ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ലോ​ക കേ​ര​ള അം​ഗം കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ഷ് ലാ​ൽ, കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ന്യൂ ​ഏ​ജ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ലി, വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സ​ലീ​ന, കേ​ളി കു​ടും​ബ വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വേനൽത്തുമ്പി ക്യാമ്പിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യും സം​സ്കാ​ര​വും, മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യും വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന​വും, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, സാ​ഹി​ത്യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക അ​ഭി​രു​ചി, മ​ല​യാ​ള ക​വി​ത, ക​ഥ എ​ന്നി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ധി​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വാ​ദ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ട​ത്തി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി, വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ വ​ള​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ജോ​മോ​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ, സി.​എം. സു​രേ​ഷ് ലാ​ൽ, വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ, പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ബൈ​ത്തൂ​ർ, സ​തീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ വ​ള​വി​ൽ, നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam missionGulf Newssummer campvenalthumbi camp
    News Summary - Malayalam Mission's 'Venalthumbi' camp creates excitement
    Similar News
    Next Story
    X