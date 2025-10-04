Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:51 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ‘സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി'; സൗ​ദി വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    winners
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ‘സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി’ ആ​ഗോ​ള​കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ: അ​ൻ​സ്റ്റി​യ മ​രി​യ (സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​സ് (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), ധ്വ​നി ച​ന്ദ്ര​ൻ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം). 

    റി​യാ​ദ്: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വ​യി​ത്രി സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​റു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 2025 ലെ ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൻ​സ്റ്റി​യ മ​രി​യ (അ​ൽ ഖ​സീം) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​സ് (ദ​മ്മാം) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ധ്വ​നി ച​ന്ദ്ര​ൻ (ന​ജ്‌​റാ​ൻ) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​എ​സ്. തീ​ർ​ഥ (ജീ​സാ​ൻ) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഖ​ദീ​ജ താ​ഹ (ജീ​സാ​ൻ) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഗൗ​രി ന​ന്ദ (ദ​മ്മാം) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദ്, ദ​മ്മാം, ജി​ദ്ദ, അ​ൽ​ഖ​സീം, ത​ബൂ​ക്ക്, ന​ജ്‌​റാ​ൻ, അ​ബ​ഹ, ജി​സാ​ൻ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പി.​എ​സ്. തീ​ർ​ഥ (ജൂ​നി​യ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), ഖ​ദീ​ജ താ​ഹ (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), ഗൗ​രി ന​ന്ദ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം)

    സ​ബ്‌ ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മ​ല​യാ​ള ക​വി​യും ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി​യ​ത്. ക​വി​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യ സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി, നീ​തു കു​റ്റി​മാ​ക്ക​ൽ, ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് പാ​ലോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടി​യം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ഥാ​വാ​യ​ന, പ്ര​സം​ഗം, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ഭാ​ഷ-​സാ​ഹി​ത്യ അ​ഭി​രു​ചി ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ താ​ഹ കൊ​ല്ലെ​ത്ത്‌, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം കെ. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മാ​ത്യു തോ​മ​സ് നെ​ല്ലു​വേ​ലി​ൽ വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​മേ​ശ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ഷാ​ഹി​ദ ഷാ​ന​വാ​സ്, മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ര​മേ​ശ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, അ​നു രാ​ജേ​ഷ്, ഷാ​ന​വാ​സ് ക​ള​ത്തി​ൽ, പി.​കെ. ജു​നൈ​സ്, ഉ​ബൈ​സ് മു​സ്ത​ഫ, കെ. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ന​ൽ​കു​ക​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഓ​ഫീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ത​ല ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​നും വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ഷാ​ഹി​ദ ഷാ​ന​വാ​സും അ​റി​യി​ച്ചു.‘സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി’ ആ​ഗോ​ള​ത​ല മ​ത്സ​രം, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഓ​ഫീ​സി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 5000, 3000, 2000 രൂ​പ കാ​ഷ് അ​വാ​ർ‍ഡും സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​വും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ന​ൽ​കും. പ്ര​മു​ഖ ക​വി​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മി​തി​യാ​യി​രി​ക്കും ഫൈ​ന​ലി​ൽ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക.

