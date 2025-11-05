Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:35 PM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷം​സു പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജീ​സാ​ൻ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ജീ​സാ​ൻ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​സാ​ൻ ടാ​മ​റി​ൻ​ഡ് ഹാ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ഷം​സു പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു.

    താ​ഹ കൊ​ല്ലേ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​ര​മേ​ഷ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ സ​ദ​സ്സി​ന് ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി, സി​റാ​ജ് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ, നാ​സ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, അ​ന​സ് ജൗ​ഹ​രി, ഡോ. ​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സംസാരിച്ചു.

    സ​ജീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തോ​ട്ടോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ർ​ഷാ​ദ് അ​മ്പാ​യ​ക്കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ദി​അ​റേ​ബ്യ ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ പി.​എ​സ്.​തീ​ർ​ഥ, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഖ​ദീ​ജ താ​ഹ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഷം​സു പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ഡോ.​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ജീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ശം​സാ ഫ​ല​ക​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. ര​ശ്‌​മി സ​ത്യ​ൻ, എം.​കെ.​ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, വ​ർ​ഗീ​സ് കോ​ശി, സ​ലിം മൈ​സൂ​ർ, ഡോ. ​ര​മേ​ഷ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാനങ്ങൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    സാ​ധി​ക വി​ജീ​ഷ്, പി.​എ​സ് തീ​ർ​ഥ, ഖ​ദീ​ജ താ​ഹ, ഫാ​ത്തി​മ റി​ദ, സാ​ൻ​വി​ക, ഫാ​ത്തി​മ റി​യ, ഫാ​ത്തി​മ സു​ഹ്‌​റ എ​ന്നി​വ​ർ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സം​ഘ​നൃ​ത്തം, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, ക​വി​താ​ലാ​പ​നം, പ്രം​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ നൂ​റ ഷം​സു പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ഹൈ​സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ്, ആ​ഷ​ർ സ​യാ​ൻ, അ​സീം റ​യാ​ൻ, ഫ​ഹ്‌​മീ​സ്, ജെ​ർ​മി​യ ജോ​ർ​ജ്ജ്, സാ​ൻ​വി​ക എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

