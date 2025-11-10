Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:45 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ഭാ​ഷാ​ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ഭാ​ഷാ​ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി, ഭാ​ഷാ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ഭാ​ഷാ​ദി​ന​വും വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന പൈ​തൃ​ക​ത്തേ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി​യു​ടെ മ​ഹ​ത്വ​ത്തേ​യും അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ച്ച്​ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും മ​ല​യാ​ള​പ്രേ​മി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ ര​ചി​ച്ച ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക ല​ക്ഷ്മി സു​നി​ൽ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.​മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്ത് മ​ല​യാ​ള​പ​ഠ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​ച​ര​ണ​വും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വാ​ണ് ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ, മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു.

    ഭാ​ഷ​യാ​ണ് ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ ചി​ന്താ​ശൈ​ലി​യെ​യും സം​സ്കാ​ര​വൈ​ഭ​വ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ല​യാ​ള പ​ഠ​നം അ​വ​രു​ടെ വേ​രു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഷാ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്, മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ​കു​റി​ച്ച് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കേ​ളി ഒ​ല​യ്യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ല​ബീ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ളി കു​ടും​ബ വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വി​ദ്യ ഗി​രീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

