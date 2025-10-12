Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Oct 2025 6:43 AM IST
    date_range 12 Oct 2025 6:43 AM IST

    മു​റ​ബ്ബ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി മ​ലാ​സ് എ​ഫ് സി

    എ​ഫ്.​സി മു​റ​ബ്ബ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ്ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ മ​ലാ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീ​ം

    ​റി​യാ​ദ്: എ​ഫ്.​സി മു​റ​ബ്ബ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ്ണ​മെ​ന്റി​ൽ മ​ലാ​സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഗ​ന്ധ​കി എ​ഫ്.​സി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ലാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ വി​ജ​യം.

    അ​സീ​സി​യ അ​സി​സ്റ്റ് വാ​ദി ഹ​നീ​ഫ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വെ​ച്ച് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മു​റ​ബ്ബ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പി.​എ ഷ​മീ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മൂ​സ അ​ൽ കാ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി അ​ന​സ്സി​നെ​യും (മ​ല​സ് എ​ഫ്.​സി), മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി സ​ഹീ​റി​നെ​യും (മ​ല​സ് എ​ഫ്.​സി), മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി രാ​ത്തി​ബി​നേ​യും (ഗ​ന്ധ​കി എ​ഫ്.​സി) തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    എ​ഫ്.​സി മു​റ​ബ്ബ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ്ണ​മെ​ന്റി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഗ​ന്ധ​കി എ​ഫ്.​സി ടീ​ം

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത മ​ലാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ക​ണ്ണ​നാ​യി​രു​ന്നു. പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മു​റ​ബ്ബ ഡി.​ജി.​എം അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ഒ.​കെ ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​ഫീ​ഖ്, ഫ​യാ​സ് മ​ജീ​ദ്, നി​ഷാ​ദ്, ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നി​തി​ൻ ബ​ഹ​നാ​ൻ, ഹ​താ​ശ് ഹാ​രി​സ്, സു​ഹൈ​ൽ, റ​മീ​സ്, ജം​ഷി, ആ​ബി​ദ് മു​ണ്ട, ശ​രീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Malas FC win Murabba Super Cup
