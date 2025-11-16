Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ല​ർ​വാ​ടി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:35 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ജു​ബൈ​ൽ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ല​ർ​വാ​ടി ജു​ബൈ​ൽ ബീ​ച്ചി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ബ​ഡ്‌​സ്, കി​ഡ്സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു.

    ഉ​മൈ​മ, റ​ഹ്​​മ​ത്തു​ന്നി​സ, ഹ​ലീ​മ, റ​ഫി​ന, മു​സ്ഫി​റ, ന​ജ്​​ല, നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ, ഫാ​സി​ല, ഷ​ബി​ന ജ​ബീ​ർ, ഷി​ബി​ന മ​ക്കാ​ർ, നി​അ്മ​ത്ത്, ന​ദീം, ഫി​ദ ന​സീ​ഫ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ശു​ഹൈ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ത​നി​മ ജു​ബൈ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ഓ​ച്ചി​റ, കെ.​പി. മു​നീ​ർ, ത​നി​മ സോ​ണ​ൽ വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​മീ​ന മ​ലി​ക്, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssports meetMalarwadiChildren's Day
    News Summary - Malarwadi Children's Day Sports Meet
    Similar News
    Next Story
    X