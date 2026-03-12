Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 March 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 10:48 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ‘മ​ഴ​വി​ല്ല്’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    മ​ല​ർ​വാ​ടി 'മ​ഴ​വി​ല്ല്' ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ജി​ദ്ദ: മ​ല​ർ​വാ​ടി വെ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മ​ഴ​വി​ല്ല്' ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ശ​റ​ഫി​യ ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​ട്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 24 വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ര​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ന്നൂ​റോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    അ​ബ്ഷീ​ർ, ഹ​സ്ന എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ​ട്ടേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ ഭാ​വ​ന​യും സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​യും തൊ​ട്ടു​ണ​ർ​ത്താ​നും ക​ല​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​രു​ചി വ​ള​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് മ​ല​ർ​വാ​ടി ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:malarvadidrawing competitionrainbowPrizes distributedMalarvadi Rainbowwinners list
    News Summary - Malarvadi ‘Rainbow’ Drawing Competition: Prizes distributed to winners
