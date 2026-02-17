Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 4:12 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 4:12 PM IST

    മലർവാടി നസീം സോൺ ‘അഹ്‌ലൻ റമദാൻ’ സംഗമം

    മലർവാടി നസീം സോൺ ‘അഹ്‌ലൻ റമദാൻ’ സംഗമം
    മലർവാടി നസീം സോൺ സംഘടിപ്പിച്ച ‘അഹ്‌ലൻ റമദാൻ’ പരിപാടി

    റിയാദ്​: മലർവാടി നസീം സോണി​ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ‘അഹ്‌ലൻ റമദാൻ’ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. റമദാനെ വരവേൽക്കുന്നതിനായി റൗദയിലെ ഇസ്തിറാഹയിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടി വൈവിധ്യം കൊണ്ടും കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. മലർവാടി മെൻറർ റഷീക്ക ഇസ്‌ഹാഖ് കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. റമദാനിൽ കുട്ടികൾക്കായി തയാറാക്കിയ ‘റമദാൻ ബുക്ക്‌ലെറ്റ്’ മലർവാടി പ്രോവിൻസ് കോഓഡിനേറ്റർ മുഹ്‌സിന അബ്‌ദുൾ ഗഫൂർ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.

    സംഗമത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളിൽ നന്മയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിനായി യു.കെ.ജി മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ‘ഗുഡ് ഡീഡ് പോസ്​റ്റ്​’ എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധേയമായി. ഇതിനോട് ചേർന്ന് ​അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി റമദാൻ പോസ്​റ്റർ നിർമാണ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നിർവഹിച്ചു. നസീം സോൺ കോഓഡിനേറ്റർമാരായ സമീന, നൗഷീർ എന്നിവരും സഹ ഭാരവാഹികളായ ഷബീബ, ലുലു എന്നിവരും സംഗമത്തിന്ന് നേതൃത്വം നൽകി.

